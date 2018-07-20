В Пензенской области нарушители в сфере ЖКХ заплатили 1,8 млн руб

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22 июля 2018, 13:38Общество
Более 1,8 млн рублей в виде штрафов заплатили нарушители в сфере ЖКХ. В управлении Госжилстройтехинспекции по Пензенской области подвели итоги деятельности за полгода. С января по июнь ведомство провело почти три тысячи проверок.
В результате специалисты выявили свыше 1700 нарушений. Они касались неправильного расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, требований законодательства о раскрытии информации, некачественного предоставления услуг и не только.
Управлением выдано более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,1200 предписаний, составлено более 350 протоколов об административных правонарушениях.
Кроме того ведомство контролирует и формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов. Так, деньги накапливаются на 1999 специальных счетах. Общая сумма собранных на них средств превысила 1,5 млрд рублей.
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