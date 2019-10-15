В Пензенской области напишут международный географический диктант

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15 октября 2019, 16:38Культура
Ежегодная акция в Пензенской области пройдет на 48 площадках, семь из которых будут работать в Пензе 27 октября.
Открытые площадки для проведения географического диктанта со свободным доступом для участников откроются в Пензе на базе Литературного музея, кафедры географии Пензенского госуниверситета, финансово-экономического лицея №29, МБОУ СОШ №59, МБОУ СОШ №66 им. В. А. Стукалова и филиала МУ имени С.Ю. Витте. Закрытая площадка расположится в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Наибольшее количество участников будут писать географический диктант в ПГУ. Площадка начнет работать с 11:00 с раздачи бланков. В 12:00 для участников акции проведут инструктаж, после чего в 12:15 они перейдут к написанию диктанта. На выполнение работы отводится 45 минут.
Как отметили организаторы, ежегодно среди пензенцев встречаются те, кто пишет диктант на 100 баллов. Присоединится к акции можно и в режиме онлайн на сайте.
Географический диктант проводит Русское географическое общество уже пятый год по инициативе президента Владимира Путина. В прошлом году диктант написали в 95 странах мира.
Полный список площадок географического диктанта можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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