В Пензенской области, нанюхавшись газа, погиб подросток - СКР

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02 апреля 2018, 17:37Криминал
В Пензенской области погиб подросток. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Трагедия произошла вечером 31 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, подросток находился в машине в компании приятелей.
«Он вдыхал газ из баллончика. В результате юноше стало плохо. Молодые люди, увидев, что он не приходит в себя, доставили его в больницу. Медики констатировали смерть. Газовый баллончик молодые люди по дороге выкинули, но следователи нашли его в ходе осмотра», - добавили в пресс-службе ведомства.
По факту смерти подростка организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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