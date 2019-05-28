В Пензенской области намерены увеличить число туристических предприятий

«Количество туристов растет с каждым годом, все больше иностранцев прибывает. При этом объем платежей и услуг для туристов увеличивается медленно, как и число субъектов малого и среднего бизнеса в этой отрасли – у нас всего девять малых турпредприятий. Этого недостаточно. Мы не используем всех возможностей, которые есть у нашего богатого культурно-исторического наследия», - отметил глава региона, выступая на форуме предпринимателей 28 мая.

Губернатор добавил, что предпринимателям готовы помогать, и призвал не стесняться, а обращаться за помощью.

«Мы почти в два раза увеличили количество федеральных мероприятий за три года. Надо активнее работать, чтобы люди посещали туристические объекты Пензенской области и уезжали с желанием вернуться сюда еще. Нам с вами есть к чему стремиться», - заключил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».