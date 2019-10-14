В Пензенской области намерены увеличить число приверженцев ЗОЖ

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14 октября 2019, 12:36Общество
Главы администраций районов Пензенской области должны стать примером для населения в занятии физкультурой и спортом. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве 14 октября.
Иван Белозерцев напомнил, что президент Владимир Путин провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам увеличения количества людей, занимающихся ЗОЖ. Чтобы в регионе 55% жителей вели здоровый образ жизни, нужно активизировать работу. Глава региона отметил, что не видит предложений в этой связи от министерства физической культуры и спорта.
«Конкретика должна быть по каждому району, разрабатывайте, будем встречаться и обсуждать. Каждый глава должен провести работу с населением по развитию физкультуры и спорта, собрать предложения, и вы сами должны быть примером для них – люди должны видеть, как вы занимаетесь спортом, плаваете в бассейне. Если представители власти и бизнеса посещают спортивные объекты, то должны приобретать билеты. Многодетные платят, дети платят, и вы должны платить», - сказал губернатор, обращаясь к главам администраций районов.
Иван Белозерцев отметил, что президент сделал акцент на подрастающем поколении. По словам губернатора, в работе по данному направлению в школах, колледжах и университетах нужно многое менять.
«Обращаю внимание на работу пришкольных спортзалов вечером. ФОКи, спортивные объекты должны работать в удобное время для детей. Чтобы с 18 до 21 часов не играли в спортивных залах команды взрослых. Давайте они будут играть после 21 часа», - подчеркнул глава региона.
Иван Белозерцев поручил взять на контроль данный вопрос министерству физкультуры и спорта и министерству образования. Для решения проблемы он дал месяц.
«У нас есть предприятия, где работа по развитию физической культуры - на очень хорошем уровне. Например, некоторые организации участвуют во всех областных соревнованиях и организуют свои турниры. Нужно спланировать работу, чтобы совместно с минспортом пригласить руководителей предприятий и обсудить эту тему», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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