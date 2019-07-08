В Пензенской области намерены отремонтировать почтовые отделения

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08 июля 2019, 14:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании состояние почтовых отделений.
«На территории Пензенской области 73 отделения почтовой связи требуют ремонта. Это помещения, которые им отдали в аренду или во временное безвозмездное пользование, но находятся они, в основном, на балансе муниципальных образований. Я дал поручение подготовить программу по ремонту данных помещений», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он добавил, что, несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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