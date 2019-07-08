08 июля 2019, 14:03Общество

В Пензенской области намерены отремонтировать почтовые отделения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании состояние почтовых отделений.

«На территории Пензенской области 73 отделения почтовой связи требуют ремонта. Это помещения, которые им отдали в аренду или во временное безвозмездное пользование, но находятся они, в основном, на балансе муниципальных образований. Я дал поручение подготовить программу по ремонту данных помещений», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что, несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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