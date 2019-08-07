В Пензенской области намерены изменить время продажи алкоголя

В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили инициативу губернатора Ивана Белозерцева об изменении времени продажи алкоголя.

В 59 регионах России ввели дополнительные ограничения для продажи спиртного. В Приволжском федеральном округе только четыре региона не поменяли режим. Среди них - Пензенская область. Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков предложил ввести запрет на продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Но не все участники заседания поддержали эту инициативу. Некоторые высказали опасения, что это нововведение поспособствует продаже нелегального алкоголя, что повлияет на количество отравлений, кроме того, региональный бюджет понесет убытки.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания сообщили, что законопроект подготовят и рассмотрят на одном из заседаний.

Напомним, в настоящее время, согласно федеральному законодательству, запрещена продажа алкоголя с 23 до 8 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».