В Пензенской области намерены изменить время продажи алкоголя

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07 августа 2019, 16:38Общество
В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили инициативу губернатора Ивана Белозерцева об изменении времени продажи алкоголя.
В 59 регионах России ввели дополнительные ограничения для продажи спиртного. В Приволжском федеральном округе только четыре региона не поменяли режим. Среди них - Пензенская область. Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков предложил ввести запрет на продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Но не все участники заседания поддержали эту инициативу. Некоторые высказали опасения, что это нововведение поспособствует продаже нелегального алкоголя, что повлияет на количество отравлений, кроме того, региональный бюджет понесет убытки.
В пресс-службе регионального ЗакСобрания сообщили, что законопроект подготовят и рассмотрят на одном из заседаний.
Напомним, в настоящее время, согласно федеральному законодательству, запрещена продажа алкоголя с 23 до 8 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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