Пензенская область – среди лидеров по реализации нацпроекта БКАД

Пензенская область третий год подряд удерживает лидирующие позиции по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Об отличных результатах сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании под председательством Дмитрия Медведева. Напомним, Пензенская агломерация принимает участие в реализации приоритетного проекта с момента его старта в 2017 году.

Список объектов был утвержден еще осенью 2018 года, что позволило провести аукционы и заключить госконтракты в начале 2019-го. Подрядчики приступили к ремонту, как только позволили погодные условия. В 2020-м планируется также выполнить все показатели раньше установленных сроков.

«Из 178 объектов работы завершены на 174, сейчас ведутся на четырех оставшихся, они переходящие. Мы выполнили программу 2019 года, освоили все денежные средства, также направили запрос в федеральное дорожное агентство о выделении дополнительных. Если они будут предоставлены, объем работ на переходящих объектах будет увеличен в 2019-м», - рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.



Выполнение работ по проекту БКАД в регионе контролируется самим подрядчиком, передвижной дорожной лабораторией, технадзором и общественными активистами. До 2024 года в области должны привести в нормативное состояние не менее 500 километров автодорог регионального и межмуниципального значения.