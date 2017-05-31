31 мая 2017, 17:57Общество В Пензенской области начнут вещание две новые радиостанции В Пензенской области скоро появятся две новые радиостанции, победившие в конкурсе на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот.

31 мая стали известны победители конкурса - это ООО «Радио Станция» - она будет осуществлять вещание на частоте 97,5 FM, и АНО радиоканал «Вера, надежда, любовь» - ее пензенцы смогут услышать на частоте 94,7 FM.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с главным редактором «Радио Станции» Михаилом Дудоровым и выяснили, чем радиоканал планирует удивлять слушателей.

«Наш основной слоган – это «позитив». Запускаться планируем месяца через четыре - полгода после того, как пройдут все испытания. Концепция пока не до конца сформирована, но могу уже сейчас сказать, что никакой политики однозначно не будет – люди от нее устали. Будет много тематических программ, посвященных музыке, людям, будут познавательные рубрики о различных сферах жизни. О спорте будет немного, о кино. Будет затрагиваться образ жизни позитивного среднего класса. Новостей как таковых не будет, но будут информационные программы, различные по тематике», - рассказал он.

Радиоканал «Вера, надежда, любовь», также победивший в конкурсе, уже осуществляет вещание. Как сообщается на сайте радио, он «рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах православной веры». Среди авторов программ – популярные российские радиоведущие и священнослужители. Известно, что в гостях у радиоканала побывала уроженка Пензы, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=wsTOqg5wIXQ