В Пензенской области начнут капитальный ремонт детсадов

В 2019 году в Пензенской области будет построено пять новых детских садов, десять фельдшерско-акушерских пунктов, запланировано масштабное материально-техническое переоснащение учреждений образования и здравоохранения. Итоги уходящего года и планы на будущий обсудили в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Непростой, но при этом продуктивный». Такую оценку уходящему 2018 году дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Удалось реализовать ряд важных проектов. В частности, были введены в эксплуатацию две новые школы в микрорайоне Шуист и Нижнем Ломове. Распахнул двери современный детский сад в Пензе.

«В 2019 году начнется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Арбеково. Будут введены в строй пять новых детских садов. Четыре организации, реализующие адаптивные образовательные программы, - спецшколы и интернаты, будут оснащены современным оборудованием», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кроме того, в 2019 году на территории области в планах запустить новую программу по капитальному ремонту существующих дошкольных учреждений, обновится и автопарк школьных автобусов. Запланировано строительство еще одного образовательного учреждения в Засечном на 2400 мест. На реализацию этого проекта планируется направить около двух миллиардов рублей.

«Надо совершенствовать материально-техническую базу школ, ремонтировать их, закупать оборудование и программное обеспечение», - сказал глава региона.

Также удалось достичь неплохих показателей в сфере здравоохранения. Качественная медицинская помощь стала доступнее, в том числе - жителям отдаленных населенных пунктов.

«В 2018 году в сельской местности было построено два ФАПа для обслуживания малочисленных населенных пунктов, закуплено шесть передвижных комплексов, которые преступили к работе, за первую неделю декабря ими были проконсультированы 500 человек», - рассказа заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В 2019-м в регионе планируют строительство еще десяти ФАПов в Никольском, Иссинском и Каменском районах. Кроме того, будет переоснащен областной онкологический диспансер и региональный сердечно-сосудистый центр на базе клинической больницы имени Захарьина. Главное, призвал Иван Белозерцев, - уйти от формального подхода при прохождении диспансеризации как со стороны жителей, так и самих медиков.

«Врачи не всегда выявляют проблемы у людей, часто безответственно относятся к проведению диспансеризации. Это касается сердечно-сосудистых заболеваний, превышения показателей по смертности», - отметил губернатор.

Глава региона призвал организовать выездную диспансеризацию. Планируется, что медики будут посещать крупные промышленные предприятия, организации и на месте проведут обследования сотрудников.