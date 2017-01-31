В Пензенской области начат проект по расширению молочных комплексов

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31 января 2017, 13:01Общество
В Пензенской области началась реализация проекта по расширению животноводческих комплексов в Нижнеломовском и Наровчатском районах.
Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, стоимость проекта составляет 500 млн рублей. Она предусматривает создание 1200 стойломест на фермах в селах Аршиновка и Потодеево.
«Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечен на лето 2017 года», – отметили в министерстве.
В рамках проекта построят два здания для содержания животных – коровник на 700 мест в селе Аршиновка и коровник на 500 мест в селе Потодеево, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В результате реализации проекта производство молока на комплексах вырастет на 30 тонн в сутки, отметили в минсельхозе.
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