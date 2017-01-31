31 января 2017, 13:01Общество В Пензенской области начат проект по расширению молочных комплексов В Пензенской области началась реализация проекта по расширению животноводческих комплексов в Нижнеломовском и Наровчатском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, стоимость проекта составляет 500 млн рублей. Она предусматривает создание 1200 стойломест на фермах в селах Аршиновка и Потодеево.

«Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечен на лето 2017 года», – отметили в министерстве.

В рамках проекта построят два здания для содержания животных – коровник на 700 мест в селе Аршиновка и коровник на 500 мест в селе Потодеево, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В результате реализации проекта производство молока на комплексах вырастет на 30 тонн в сутки, отметили в минсельхозе.

Общество

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Источник фотографии: www.pnzreg.ru/news/2017/01/31/10573521