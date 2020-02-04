В Пензенской области начали внедрять электронные трудовые книжки

04 февраля 2020, 19:09Общество
Пензенцы могут оформить трудовую книжку в новом формате. Цифровые документы в нашем регионе внедряют с начала 2020 года.
2020-й станет переходным. До 31 декабря жители области могут выбрать, в какой форме будет записываться информация об их трудовой деятельности. При переходе на цифровой формат в новый документ перенесут только последнюю запись из старого документа. Остальные сведения будут храниться на лицевом счете в Пенсионном фонде.
«В случае введения электронной трудовой книжки есть возможность дистанционного трудоустройства и оформления пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
У тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, выбора уже не будет. Сведения об их трудовой деятельности будут храниться только в электронном виде.
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