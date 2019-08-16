В Пензенской области начали сеять озимую рожь

Пензенские аграрии приступили к севу озимых культур. По состоянию на 16 августа культуру посеяли на площади 1,5 тыс. гектаров.

По данным минсельхоза Пензенской области, сеять озимую рожь начали в Каменском, Кузнецком, Малосердобинском и Сосновоборском районах.

По состоянию на 13 августа в регионе было убрано 47% зерновых. По плану, скорректированному с учетом засухи, в регионе соберут 1 миллион 750 тысяч тонн зерна, 300 тысяч тонн из которых планируют отправить на экспорт.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что глава региона Иван Белозерцев побывал на экспортно-ориентированном предприятии по сушке зерна в Колышлейском районе Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».