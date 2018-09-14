В Пензенской области начали работать футбольные классы

В кузнецкой школе №3 в новом учебном году открылся спортивный класс. Его ученики помимо основных предметов будут учиться играть в футбол. Всего в области появилось восемь специализированных классов. Они организованы по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Еще три недели назад они не были знакомы друг с другом и учились в разных школах. В классе - 23 человека. За партами - только мальчики. Их отобрали для продолжения учебы в спортивном 5 «В» классе на базе школы №3. Помимо традиционных предметов, они будут изучать азы игры в футбол.

«Из детей кто-то занимался футбол, кто-то – нет. То есть, у них разный уровень подготовки. Во-первых, нужно собрать команду из 11 человек – из класса выбрать лучших. Ну а дальше будем заниматься со всеми», - рассказал тренер Андрей Фомин.

Чисто мужскому коллективу еще только предстоит стать командой. Детям нужно время, чтобы друг к другу привыкнуть. Пятиклассников постепенно вводят в учебно-тренировочный процесс. Расписание уроков у них - не из простых.

«В восемь утра у них первая тренировка. Затем - завтрак, учеба, обед, опять учебный процесс и основная тренировка, которая проходит на стадионе «Рубин» - пояснила классный руководитель футбольного класса Марина Трошина.

В первые дни сентября первостепенное внимание уделяется общефизической подготовке. Далее предстоит отработать навыки командной игры. Годовой план обучения в созданных по инициативе губернатора футбольных классах также включает проведение несколько контрольных матчей.