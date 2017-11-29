29 ноября 2017, 19:25Общество В Пензенской области начали подготовку к выборам президента До самого масштабного политического события страны остается несколько месяцев. 18 марта - выборы президента России. Подготовка к главному дню голосования уже началась. Это, в первую очередь, обучение членов избирательных комиссий. Об этом говорили на заседании ЦИК Российской Федерации. Пензенская область, как и все регионы, стала участником всероссийской видеоконференции.

Место встречи - зал областного избиркома в каждом регионе. Тема обсуждения - предстоящие выборы президента. Специалисты избиркома Пензенской области внимательно слушают все, о чем говорят на заседании ЦИК России. По видеоконференции всей стране представили концепцию избирательной кампании 2018 года. Главные задачи при подготовке к голосованию - снятие барьеров и максимальное информирование.

«Мы поставили себе амбициозную цель - к марту 2018 года каждый гражданин России, где бы он не находился, должен знать о выборах президента РФ. Безусловно, каждый гражданин самостоятельно принимает решение - идти на выборы или нет, но для того, чтобы у него была такая возможность, он должен знать о них все», - рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова.

Концепция подразумевает три направления: помимо информирования населения, подготовка независимых наблюдателей и обучение членов избирательных комиссий, всего в России их около 900 тысяч. В Пензенской области работа со специалистами избиркома ведется постоянно. Перед выборами президента уделяется особое внимание тем, кто отвечает за избирателей из районов.

«Акцент делается на обучении членов территориальных избирательных комиссий и членов участковых избирательных комиссий, изучение закона нижестоящими избирательными комиссиями, подготовка материально-технической базы и те моменты, которые мы осуществляем постоянно», - сказала секретарь избирательной комиссии Пензенской области Татьяна Рожкова.

В свою очередь, избирком проводит работу с представителями политических партий, которые планируют следить за процессом голосования и подсчетом голосов. Также особое внимание уделят молодежи. По официальным данным, на выборах президента впервые придут голосовать семь миллионов россиян.

Общество

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