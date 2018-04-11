В Пензенской области начали готовиться к весенне-полевым работам

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11 апреля 2018, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев порекомендовал начинать готовиться к весенне-полевым работам.
В этом сезоне посевные площади займут 1391,2 тыс. гектаров.
Акцент будет сделан на такие сельскохозяйственные культуры как пшеница, ячмень, горох, чечевица, рапс. По сравнению с 2017 годом посевные площади будут увеличены более чем на 30 тысяч гектаров. Планируется также ввести в оборот дополнительно 45 тысяч гектаров пашни, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Губернатор распорядился провести на следующей неделе совещание с главами муниципальных образований Пензенской области. Одним из ключевых вопросов повестки станет подготовка к весенне-полевым работам.
«Сформируйте перечень вопросов, которые необходимо довести до сведения руководства муниципалитетов, проблем, которые требуют обсуждения. Совещание будет проходить в режиме видеоконференц-связи, есть возможность собрать сельхозпроизводителей каждого из районов Пензенской области, чтобы они озвучили волнующие их темы», - сказал Иван Белозерцев.
Глава региона подчеркнул, что на совещание необходимо пригласить также представителей банковских структур, поскольку вопрос выдачи кредитов аграриям на закупку техники, запчастей и горюче-смазочных материалов приобретает особую важность перед началом посевной.
Кроме того, губернатор акцентировал внимание на том, что в рамках совещания можно провести обучающий семинар для руководителей сельхозпредприятий.
«Нужно попросить выступить наших специалистов-практиков, которые поделятся своим опытом, ответив на вопросы менее опытных аграриев», - отметил глава региона.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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