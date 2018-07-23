В Пензенской области начали готовиться к ремонту дорог в 2019 году

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23 июля 2018, 14:34Общество
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт дорог в 2019 году.
Как сообщает пресс-центр облправительства, документы готовят на ремонт участков местного значения с использованием субсидий дорожного фонда. Планируется, что в 2019 году сделают более 226 километров полотна.
Ряд районов уже завершил работу. Например, Земетчинский район, где планируется, в частности, отремонтировать дороги между районным центром и селом Усердино, поселком Пролетарский и селом Крутец, подъезд к селу Старополянское. В лидерах также - Кузнецкий район, где намерены привести в порядок подъезд к селу Сухановка и дорогу от села Татарский Канадей до трассы «Урал М-5». Остальным муниципальным образованиям поручили проводить работу активнее.
Ранее Иван Белозерцев сообщил о намерении изменить порядок субсидирования районных бюджетов, чтобы увеличить объемы ремонта и реконструкции именно местных дорог.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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