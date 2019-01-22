В Пензенской области начали готовиться к большому паводку

Готовиться к весеннему паводку, летнему пожароопасному периоду, а также проводить профилактику несчастных случаев на водоемах. Такие задачи поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе.

Этой весной в области существует риск большого половодья. В апреле прошлого года во время паводка был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах Пензенской области: Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском. По мнению губернатора, необходимые меры нужно предпринять заблаговременно. Иван Белозерцев призвал обратить особое внимание глав муниципальных образований, МЧС, управления ЖКХ на содержание гидротехнических сооружений.

«Эту работу нужно было начать еще вчера, как говорится, поэтому остается мало времени. Необходимо подготовить материально-технические средства, продумать расположение пунктов временного размещения граждан, проинструктировать людей, где есть угроза. Не надо думать, что ничего не произойдет, мы должны работать над тем, чтобы была обеспечена безопасность», - сказал губернатор.

В ходе большого совещания в областном правительстве Иван Белозерцев обозначил как одну из самых острых проблему профилактики несчастных случаев на воде. В 2018-м на водоемах в Пензенской области погибли 30 человек, пять из них - дети. Основные претензии губернатор предъявил к главам муниципальных образований, которые не должным образом подходят к решению проблемы.

«Получен большой опыт. Думаю, в следующие периоды такого не будет», - отчитался глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Основными причинам пожаров в 2018 году стали - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также поджоги. Основными местами возникновения пожаров по-прежнему остаются жилые домовладения и надворные постройки.

Больше всего нарушений правил пожарной безопасности выявлено в Бековском, Каменском, Лопатинском, Лунинском и Нижнеломовском районах. По словам начальника областного управления МЧС Сергея Козлова, для предотвращения трагедий требуется профилактическая работа власти на местах.

«Конечно, в основном, нужна активизация и проведение ежедневных профилактических рейдов в частном жилом секторе, противопожарная пропаганда, обучение населения мерам пожарной безопасности, организация работы по обследованию бесхозных строений и других мест возгорания, где находятся люди без определенного места жительства», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

По словам губернатора, ни один случай нарушения не должен остаться без внимания администрации, а там, где это необходимо, - правоохранительных органов. От чиновников же глава региона потребовал готовности к любой чрезвычайной ситуации.