В Пензенской области началась уборка сахарной свеклы

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28 августа 2018, 12:34Общество
В Пензенской области приступили к уборке сахарной свеклы, первыми ее начали аграрии Каменского района.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сахарная свекла уже убрана с площади 270 гектаров, валовой сбор составляет 6,2 тыс. тонн, средняя урожайность – 230 ц/га.
Всего предстоит убрать сахарную свеклу с площади 62 тысячи гектаров.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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