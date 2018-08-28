28 августа 2018, 12:34Общество

В Пензенской области началась уборка сахарной свеклы

В Пензенской области приступили к уборке сахарной свеклы, первыми ее начали аграрии Каменского района.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, сахарная свекла уже убрана с площади 270 гектаров, валовой сбор составляет 6,2 тыс. тонн, средняя урожайность – 230 ц/га.

Всего предстоит убрать сахарную свеклу с площади 62 тысячи гектаров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-2499863/

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