В Пензенской области наблюдается увеличение количества рабочих мест

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26 ноября 2019, 19:42Общество
Поддержка семей, борьба с бедностью, снижение смертности и увеличение рождаемости. Реализацию майских указов, которые являются частью 12 национальных проектов, сформированных по указу президента страны Владимира Путина, обсудили в областном правительстве.
На заседании отметили, что в Пензенском регионе наблюдается увеличение количества рабочих мест.
«Число высокопроизводительных рабочих мест - 143,8 тысячи, что на 28 тысяч единиц больше, чем в 2017 году. По темпам прироста рабочих мест, регион стал первым в ПФО и четвертым по России», - рассказала врио министра экономики Пензенской области Инна Ревина.
Кроме того, продолжается работа по увеличению объема инвестиций в экономику. Так, по указу «О долгосрочной государственной экономической политике», в Пензенской области объем инвестиций увеличился на 27%. Что касается доходов пензенцев, то за девять месяцев 2019 года средняя зарплата населения составляет 25 тысяч 967 рублей.
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