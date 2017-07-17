17 июля 2017, 19:33Криминал В Пензенской области на заправке украли кошелек Заехал на заправку за топливом и украл кошелек. Дальнобойщика из Кемерово подозревают в нечестности. Мужчина присвоил себе кошелек с крупной суммой из забытой в туалете женской сумочки. Впрочем, далеко уехать с чужими деньгами ему не удалось.

Рассеянность гостьи Пензенской области чуть не стоила крупной суммы денег. На автозаправке в Городищенском районе жительница Ямало-Ненецкого автономного округа оставила сумку, в которой лежал кошелек. А когда спохватилась, то обнаружила, что он от туда исчез.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая в ходе мероприятий установила, что на автозаправочную станцию одновременно с потерпевшей на грузовом автомобиле подъехал мужчина, который в помещении АЗС похитил кошелек», - сообщил следователь следственного отделения ОМВД по Городищенскому району Руслан Понамарев.

Найти похитителя помогли камеры видеонаблюдения. На них хорошо просматриваются лица тех, кто приезжает на автозаправку.

«В результате слаженного взаимодействия наружных служб и подразделений в городе Спасск данная автомашина была задержана. Ее водителем оказался 45-летний житель города Кемерово, который осуществлял грузовые перевозки», - добавил Руслан Понамарев.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество при личном досмотре изъято и возвращено потерпевшей в полном объеме. За кражу с причинением значительного ущерба задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Криминал

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