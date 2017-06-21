В Пензенской области на заброшенной насосной станции утонул мужчина

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21 июня 2017, 16:34Происшествия
В городе Каменка Пензенской области в заброшенном помещении насосной станции утонул мужчина.
20 июня сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили утопленника.
По информации пресс-службы СК России по Пензенской области, вечером мужчина 1967 года рождения вместе со своей гражданской женой возвращался домой.
Проходя мимо заброшенного недостроенного сооружения, расположенного на улице Советской, мужчина решил показать спутнице, где проводил свое детство.
Несмотря на предупреждающую надпись «опасная зона», он зашел в здание, внутри которого располагались резервуары глубиной до 15 м, заполненные водой. В помещении было темно, поэтому мужчина сразу начал тонуть.
Женщина попыталась помочь, но безрезультатно.
Сейчас полицейские устанавливают собственника сооружения, отвечающего за безопасность на территории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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