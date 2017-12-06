06 декабря 2017, 19:48Происшествия В Пензенской области на водоеме утонул рыбак Русский авось стал причиной трагедии. На водоеме в селе Засечное Пензенской области утонул рыбак. Мужчина понадеялся на тонкий лед. По нему он дошел почти до середины пруда, однако выбраться на берег уже не смог.

В Пензенской области открыли статистику погибших на водоемах в холодное время года. Рыбак вышел на лед, толщина которого была всего четыре сантиметра. По словам сотрудников регионального управления МЧС России, рыбалка при таких погодных условиях становится смертельно опасным хобби.

«Толщина семь сантиметров считается безопасной для выхода на лед. Поэтому мы ежедневно проводим рейды, доносим до населения, что выходить на лед еще опасно. Также проводим работу с детьми в школах», - сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

На открытый лед пензенец попал с частной территории одного из пляжей. Мужчина прошел почти 30 метров, прежде чем под ним начал трещать лед. Тонущего рыбака заметили очевидцы, они-то и вызвали спасателей. Но когда те прибывали на место, спасать было уже некого.

На месте продолжают работать сотрудники регионального отделения МЧС России и правоохранительные органы. Им предстоит установить причины произошедшего.

Происшествия

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