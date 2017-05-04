В Пензенской области на трассе столкнулись 7 машин

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04 мая 2017, 19:58Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла серьезная авария. Около 8.00 на 545 километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись сразу семь автомобилей.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека. Водители и пассажиры автобуса и грузовика получили телесные повреждения.
По факту аварии проводится проверка. Инспекторы выясняют причины столкновения и устанавливают виновных.
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