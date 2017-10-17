17 октября 2017, 16:34Происшествия В Пензенской области на трассе «Шкода» влетела в препятствие В Городищенском районе Пензенской области в ДТП пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла на трассе М-5 «Урал» в 8.51. Автомобиль Skoda Yeti наехал на препятствие.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, о его состоянии пока ничего не известно.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной машины спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 62

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5983095/

Новости по теме: