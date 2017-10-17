В Пензенской области на трассе «Шкода» влетела в препятствие

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17 октября 2017, 16:34Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области в ДТП пострадал человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла на трассе М-5 «Урал» в 8.51. Автомобиль Skoda Yeti наехал на препятствие.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, о его состоянии пока ничего не известно.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной машины спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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