08 ноября 2017, 11:06Происшествия В Пензенской области на трассе сбили пешехода В Нижнеломовском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла на 562-м километре трассы М-5 «Урал». Водитель за рулем «ВАЗ-2115» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, понадобилась помощь трех сотрудников МЧС и одной единицы техники.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6076771/

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