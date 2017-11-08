В Пензенской области на трассе сбили пешехода

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08 ноября 2017, 11:06Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла на 562-м километре трассы М-5 «Урал». Водитель за рулем «ВАЗ-2115» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Чтобы ликвидировать последствия аварии, понадобилась помощь трех сотрудников МЧС и одной единицы техники.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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