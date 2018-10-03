В Пензенской области на трассе Р-158 временно изменили схему движения

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03 октября 2018, 15:33Общество
В Пензенской области из-за капитального ремонта закрыли путепровод на 405 километре федеральной дороги Р-158 «Нижний Новгород-Саратов».
Автомобили смогут проехать через транспортную развязку трассы М-5 «Урал». Регулировать движение будут с помощью светофоров. Схемы объезда разместят на информационных щитах вдоль дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Ограничение продлится до сентября 2019 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
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