В Пензенской области на трассе произошла трагедия

По информации пресс-службы ГИБДД по Пензенской области, авария случилась 22 марта в 19.10. На 178-м километре трассы «Тамбов-Пенза» столкнулись большегруз Scania и «Лада Гранта».

В ведомстве также отметили, что после столкновения отечественный автомобиль загорелся. В результате происшествия еще до приезда «скорой» скончались водитель и двое пассажиров отечественной легковушки.

Причины ДТП выясняются. На месте работала следственно-оперативная группа, пишет ИА «Пенза-Пресс».