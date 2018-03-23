В Пензенской области на трассе произошла трагедия

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23 марта 2018, 12:04Происшествия
В Пензенской области произошло смертельное ДТП.
По информации пресс-службы ГИБДД по Пензенской области, авария случилась 22 марта в 19.10. На 178-м километре трассы «Тамбов-Пенза» столкнулись большегруз Scania и «Лада Гранта».
В ведомстве также отметили, что после столкновения отечественный автомобиль загорелся. В результате происшествия еще до приезда «скорой» скончались водитель и двое пассажиров отечественной легковушки.
Причины ДТП выясняются. На месте работала следственно-оперативная группа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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