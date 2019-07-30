В Пензенской области на трассе ограничили движение до октября

В Пензенской области на участке трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение транспорта.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что ограничение ввели на 667 километре с 30 июля. Это связано с капитальным ремонтом водопропускной трубы.

Движение будет осуществляться по временной дороге со светофором в объезд места производства работ. Ограничение продлится до октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».