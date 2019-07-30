В Пензенской области на трассе ограничили движение до октября

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30 июля 2019, 17:37Общество
В Пензенской области на участке трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение транспорта.
В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что ограничение ввели на 667 километре с 30 июля. Это связано с капитальным ремонтом водопропускной трубы.
Движение будет осуществляться по временной дороге со светофором в объезд места производства работ. Ограничение продлится до октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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