30 июля 2019, 17:37Общество

В Пензенской области на трассе ограничили движение до октября

В Пензенской области на участке трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение транспорта.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что ограничение ввели на 667 километре с 30 июля. Это связано с капитальным ремонтом водопропускной трубы.

Движение будет осуществляться по временной дороге со светофором в объезд места производства работ. Ограничение продлится до октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ФКУ "Поволжуправтодор"

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