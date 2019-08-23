В Пензенской области на сохранение лесов выделено 40 млн

В Пензенской области продолжается работа по улучшению экологической ситуации. Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования присоединилось к реализации четырех направлений национального проекта "Экология". Это «Комплексная система обращения с отходами», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

На выполнение последнего в этом году из федерального бюджета было выделено около 40 миллионов рублей.

От обычных сосен эти отличает не только белая полоса на стволе и уникальный номер, но и высота, отсутствие сучьев и пышная крона. Это плюсовые деревья, которые имеют высокую продуктивность и дают семена улучшенного качества. Генетический резерват занимает 177 гектаров леса.

«На территории лесничества произрастает 41 плюсовое дерево. Каждое имеет свой номер. В числителе указывается номер по госреестру области, в знаменателе номер – по нашему лесничеству», - рассказала Галина Сорокина, инженер по охране и защите леса Чаадаевского лесничества Городищенского района.

С плюсовых деревьев были собраны черенки. Их привили в Ульяновской области и в 2007 году высадили - так появилась лесосеменная плантация сосны обыкновенной. Свыше тысячи деревьев уже несколько лет дают урожай.

«На 2019 год у нас намечено получить 20 килограммов семян сосны обыкновенной. То есть две тонны шишек. Вот они пока зеленые, созреют осенью», - отметил Алексей Евстифеев, главный лесничий Чаадаевского лесничества.



На увеличение площади лесовосстановления по федеральному проекту выделено 7,5 миллионов рублей, еще полмиллиона направят на формирование запаса семян. В питомниках при лесничествах ухаживают за однолетними и двухлетними сеянцами, эти мини-елочки совсем скоро высадят на участках, где лесные насаждения погибли, либо были

вырублены.

Всероссийская акция "Живи, лес!" (0+) продлится до 31 октября. В рамках национального проекта "Экология" ведется работа не только по восстановлению и приумножению лесных богатств, но и по их защите.

Для создания противопожарных минерализованных полос используют новенькие плуги. Таких в регион закупили семь единиц. А этот автомобиль лесной охраны только-только поступил на вооружение лесничеств. На покупку восьми современных комплексов из бюджета области направили 29 миллионов рублей.

«Как закачивающая помпа она работает. Может с водоема любого закачивать воду. При минимальном расходе дольше запаса воды хватает, установка высокого давления, которая развивает до 150 атмосфер, что особо

необходимо для тушения устойчивых низовых пожаров», - сообщил Алексей Живаев, директор лесопожарного центра Пензенской области.

Таких проходимых и оснащенных автомобилей в пензенских лесах еще не было, а, значит, оперативность реагирования боевых расчетов должна только повыситься.

Напомним, с начала года было зафиксировано около 70 лесных пожаров, большую часть из них удалось ликвидировать в первые часы после возгораний.