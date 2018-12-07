07 декабря 2018, 14:06Общество

В Пензенской области на ремонт дорог выделят около 6 млрд руб

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал корреспонденту ТАСС о приоритетных направлениях социально-экономической сферы региона.

Одной из главных тем беседы стали строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов в области, а также благоустройство территорий, создание комфортной городской среды, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Много делаем в этом направлении, не только в областном центре, но и в районах – ремонтируем как межмуниципальные, городские, так и сельские дороги. Всего на реконструкцию транспортных объектов региона в 2018 году было направлено порядка шести миллиардов рублей, в том числе, на территориях сельских поселений. Такая же сумма предусмотрена на следующий год», - сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на областные программы, благодаря которым удается модернизировать сельские школы, дома культуры и объекты спорта. Также он рассказал о развитии предприятий промышленной группы, выпуске гражданской продукции, а также сельском хозяйстве региона.

Помимо этого, глава региона затронул вопрос демографии. Он подчеркнул, что в Пензенской области не снижается уровень социальной защиты населения, а также уделяется особое внимание рождаемости.

«В регионе действуют меры финансовой поддержки многодетных, молодых семей, помощи в приобретении жилья», - уточнил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 52
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/125284/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ