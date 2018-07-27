В Пензенской области на ремонт дорог выделят больше средств

В 2019 году на ремонт автомобильных дорог Пензенской области будет вдвое увеличено финансирование. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время личного приема граждан.

Ольга Сергеева пришла на личный прием главы региона от лица всех жителей деревни Пяша Мокшанского района. В небольшом населенном пункте есть сразу несколько острых проблем.

«В нашей деревне нет дорог. Еще из крана льется рыжая вода, после обращения в прокуратуру она становится немного чище, но через какое-то время вновь появляется рыжий цвет. В нашей деревне также очень часто выключают свет», - рассказала она.

На последний вопрос ответ был найден уже через несколько минут. По телефону руководитель местной управляющей компании пояснил, что перебои с подачей электроэнергии возникли из-за проведения технических работ. А вот проблему с водоснабжением будут решать с выездом на место. Губернатор поручил ответственным лицам разобраться в ситуации как можно скорее. Вопрос по состоянию местной дороги тоже будет решен.

«Делайте проектно-сметную документацию, закладывайте проект, деньги будут выделены. Тем более, я на следующий год планируют районам дать в два раза больше денег. В Пяше дороги сделаем», - сказал Иван Белозерцев.

Любовь Минаева обратилась к губернатору с квартирным вопросом. Ранее женщина проживала в аварийном доме №10 по улице Кулибина, а сейчас - в маневренном фонде.

«Со следующего года будет возобновлена федеральная программа и жителям таких домов, как Кулибина будут выделяться квартиры», - подчеркнул губернатор.

Всего к главе региона обратились за помощью десять человек. Большинство вопросов жителей удалось решить на месте. С остальными проблемами разберутся специалисты соответствующих министерств и ведомств.