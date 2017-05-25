25 мая 2017, 19:58Общество В Пензенской области на ремонт дорог дополнительно выделят более 450 млн руб Более 450 миллионов рублей дополнительно выделят из регионального бюджета на ремонт и строительство дорог. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на внеочередной сессии. Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение по инициативе главы региона. В целом, доходы областного бюджета на этот год увеличены более чем на полмиллиарда рублей. Дефицит бюджета не изменится и составит около 250 миллионов.

В 2017 году дорожный фонд Пензенской области составил больше пяти миллиардов рублей. Большая часть средств пошла на строительство и ремонт дорог, которые связывают Пензу с райцентрами, а также участки между районными центрами. До осени будут готовы более 200 километров таких дорог. Однако, по просьбам жителей региона, дорожный фонд решено увеличить.



«Дополнительно будут отремонтированы дороги во многих городах и районах Пензенской области на сумму 465 миллионов рублей. Это очень серьезное решение», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



На дополнительные средства планируется отремонтировать около 170 километров дорожного полотна. В основном, это дороги к крупным селам. Жители более 40 населенных пунктов, а это около 30 тысяч человек, получат более комфортный доступ к районным центрам.

Таким образом, всего в 2017 году в регионе отремонтируют примерно 600 километров дорог.



«Ремонтируем в крупных селах. Чернышово Белинского района, там дорога большая. Дальше - на Соболевку Каменского района, дорога, которая соединяет Каменку и Нижний Ломов», - перечислил министр строительного и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Изменилась доходная часть бюджета региона. Объем налоговых и неналоговых доходов в 2017 году увеличился на 478 миллионов рублей. Это произошло за счет увеличения плана по налогу на доходы физических лиц. Объем безвозмездных поступлений вырос более чем на 77 миллионов рублей.



«Что касается расходной части бюджета. С целью финансирования социально значимых для региона расходных обязательств изыскана возможность увеличить расходы на 2017 год на 652,6 миллиона рублей», - пояснила заместитель министра финансов Пензенской области Марина Забара.



Дополнительные 30 миллионов рублей направят на оплату труда работников учреждений культуры, 56,5 миллионов — на развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы. Также, в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 35 миллионов рублей выделят на повышение качества оказания медицинских услуг жителям Пензы.

Общество

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