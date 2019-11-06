В Пензенской области на развитие сельского хозяйства направили 90 млн руб

«Агропромышленный комплекс Пензенской области является одним из базовых секторов экономики региона. Крестьянско-фермерские хозяйства, сельские кооперативы – это новые, перспективные точки роста. При определенных, благоприятных условиях они смогут превратиться из малых в средние и крупные предприятия. Вот почему государство уделяет развитию сельхозкооперативов особое внимание», - пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что немаловажен и вопрос трудовой занятости в селах. Глава региона подчеркнул, что с помощью малых форм хозяйствования, фермерских предприятий и кооперативов решается задача создания рабочих мест для местных жителей. Кроме того, развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации способствует росту объемов агропроизводства в целом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для активизации работы в 2019 году в регионе создали Фонд поддержки предпринимательства области, основными направлениями деятельности которого являются информирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и субъектов малого предпринимательства о преимуществах объединения в кооперативы, а также сопровождение деятельности и оказание различного рода консультативной помощи. В этом году на развитие крестьянских хозяйств было направлено около 90 миллионов рублей. В 2020 году эта работа продолжится, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, комплекс мер государственной поддержки разработан и осуществляется в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы». С 2015 по 2019 годы из регионального бюджета на укрепление материально–технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов было направлено более 182 млн рублей. Всего в программе приняли участие 19 кооперативов различных видов деятельности.