07 апреля 2017, 20:19Экономика В Пензенской области на развитие промышленности выделили 100 млн рублей Тема развития промышленности Пензенской области стала центральной на заседании Координационного совета при губернаторе области по вопросам деятельности политических партий. Его провели на базе одного из лучших предприятий региона «Станкомашстрой». Встреча представителей власти и политических партий состоялась у памятника токарю.

Встреча представителей власти и членов парламентских партий у памятника токарю стала символичной. Композицию установили осенью 2016 года по инициативе компании «Станкомашстрой». Открытием памятника предприятие положило начало новой эпохи в пензенском станкостроении.



«Молодые директора приходят, инициативные, активные. Едут за границу, смотрят, как организована работа там, какие инновации», - сказал Иван Белозерцев.



«Станкомашстрой» - наглядный пример для других промышленных предприятий области. После нескольких лет работы дистрибьютором известной корейской компании пензенское предприятие решилось на собственное производство. В рамках программы импортозамещения в 2016 году «Станкомашстрой» выпустил 40 единиц продукции. Станки закупили предприятия России и стран СНГ, а два были поставлены в Германию, которая считается мировым центром станкостроения. Организация масштабного производства на Пензенской земле дала толчок для развития других предприятий региона.



«Для нас компрессорный завод отливает рамы по нашей модельной оснастке, по нашей технологии. Дальше идет обработка, фрезерование, расточка, покраска, приведение в форму», - рассказал генеральный директор ООО «Станкомашстрой» Олег Кочетков.



Представителям политических партий продемонстрировали старую производственную площадку «Станкомашстроя» и провели экскурсию по новому выставочно-сборочному корпусу. В ближайшее время здесь планируют построить еще два подобных здания, а в плане производства предприятия - уже 300 станков в год.

Губернатор области Иван Белозерцев успешную работу компании назвал первым шагом к возрождению станкостроения на Пензенской земле. Для развития промышленности в области в бюджете 2017 года заложили 100 млн рублей. Таких серьезных средств не было уже давно.



«Вчера думали, как расходовать денежные средства более эффективно, чтобы предприятия, которые готовы развиваться, инновационно подходили к решению своих задач», - сказал Иван Белозерцев.



На заседании Координационного совета при губернаторе области по вопросам деятельности политических партий обсудили планы развития промышленности Сурского края. Итоги прошлого года внушают оптимизм. Индекс промышленного производства Пензенской области в 2016 году был зафиксирован выше, чем в целом по России.

Экономика

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