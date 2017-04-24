24 апреля 2017, 14:32Общество В Пензенской области на праздники изменится расписание электричек В преддверие майских праздников в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-центр облправительства, 28, 29, 30 апреля, а также 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая назначаются пригородные поезда:

- № 6115 «Белинская – Пачелма»: отправление со станции «Белинская» в 10.29, прибытие на станцию «Пачелма» - в 11.37;

- № 6110 «Пачелма – Белинская», отправление со станции «Пачелма» в 14.33, прибытие на станцию «Белинская» - в 15.43;

29, 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8, 9 мая назначаются пригородные поезда:

- № 6170 «Рузаевка – Инза»: отправление со станции «Рузаевка» в 07.17, прибытие на станцию «Инза» - в 09.20;

- № 6169 «Инза – Рузаевка»: отправление со станции «Инза» - в 16.25, прибытие на станцию «Рузаевка» - в 18.36.

Общество

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