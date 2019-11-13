В Пензенской области на поддержку бизнесменов направят более 2 млрд руб

В Пензенской области на выполнение проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по поручению президента страны, до 2024 года будет направлено более двух миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе выездного совещания в Мокшанском районе.

Во встрече приняли участие представители различных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты городской Думы и Законодательного Собрания. В ходе заседания было отмечено, что одна из главных задач национального проекта - это увеличение численности занятых в секторе малого и среднего бизнеса путем вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность. На сегодняшний день в регионе для этого есть все условия.

«Наш регион - один из самых привлекательных в инвестиционном плане. Правовая поддержка привлекает инвесторов, которые вкладывают серьезные средства для открытия новых предприятий. За последние годы - более 20 соглашений», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Кроме того, как отметил министр экономики региона Сергей Капралов, в области создан Фонд поддержки предпринимательства, который оказывает все виды государственной поддержки, начиная от консультирования, заканчивая содействием экспорту. На сегодняшний день услугами фонда воспользовались почти 2000 предпринимателей и физических лиц.