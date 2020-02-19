В Пензенской области на первый этап создания технопарка «Союз» направят 335 млн руб

19 февраля 2020, 15:38Бизнесновости
На сайте госзакупок размещено извещение о поиске подрядчика, который возьмется за реализацию первого этапа создания технопарка «Союз». Он создается для предприятий мебельного кластера, производители смогут на льготных условиях пользоваться находящимся там профессиональным оборудованием.
В рамках первого этапа, на который направляется более 335 млн рублей (большая часть - федеральные средства), планируются строительные работы на ул Центральной,1.
В проекте по созданию технопарка отмечается, что площадь участка – около 5,5 га. На нем имеются здание производственного корпуса №1, подлежащее реконструкции, нежилые строения, корпус №11, который нужно демонтировать для разворотной площадки, здание проектируемой котельной. Предусмотрены три въезда на территорию.
Также Пензенская область получила федеральное финансирование на создание индустриального парка «Мастер» в Сердобске, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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