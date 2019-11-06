В Пензенской области на переобучение рабочих потрачено свыше 6 млн руб

В Пензенской области реализуют проект, призванный повысить производительность труда и поддержать занятость населения. Суть его заключается в том, что некоторые предприятия совместно с высшими и среднеспециальными учебными заведениями проводят обучение и переобучение работников разных профессий. После этого государство компенсирует понесенные ими расходы. До конца 2019 года на эти цели будет потрачено без малого шесть миллионов рублей.

У Кирилла Горина пока небольшой стаж на заводе «Белинсксельмаш», всего три года. Но уже пришло время встать на новую ступень рабочей карьеры. Именно поэтому он без раздумий принял предложение руководства пойти на двухмесячные курсы повышения квалификации.

«Пока были зачеты, в конце обучения будет экзамен, после которого присуждается разряд. Чем он выше, тем выше оклад», - рассказал он.

Таких, как он, на базе завода обучается 12 человек. Они ездили получать теоретические знания всей группой в Пензу в колледж информационных технологий. Теперь преподаватели сами приезжают в Каменку, чтобы помочь, без отрыва от производства, закрепить новые знания на практике.

«Что-то они уже знали, что-то им было не нужно, некоторые моменты подробнее изучили», - сказала преподаватель Пензенского колледжа информационных технологий Евгения Жук.

«Квалификации наших сотрудников для переналадки оборудования было недостаточно, мы их обучили предварительно, как смогли, но они должны уметь писать программы, понимать, что это», - отметил директор по производству завода «Белинсксельмаш» Анвер Гильдеев.

Аналогичным образом завершают свое обучение работники еще нескольких предприятий региона, а всего на данный момент соглашение с минпромом подписали 18 организаций. Затраты на переобучение, в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», будут покрываться из федерального и регионального бюджетов.

«В 2019 году предусмотрено всего 5 миллионов 700 тысяч рублей. На них мы планируем обучить около 600 человек, 143 из них закончат переподготовку до конца 2019 года», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

Проект по повышению производительности труда не ограничится текущим годом. Он рассчитан, как минимум, на пять лет, во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».