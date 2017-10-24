24 октября 2017, 10:12Происшествия В Пензенской области на ночной трассе перевернулся «МАЗ» В Бессоновском районе Пензенской области многотонная машина опрокинулась на трассе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в ночь на 24 октября на трассе Р-158 «Н.Новгород – Саратов» перевернулся «МАЗ». В результате происшествия есть пострадавший, о его состоянии пока неизвестно.

Ликвидировали последствия аварии с помощью двух сотрудников МЧС и машины спецтехники.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6011949/

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