В Пензенской области на дома культуры направят 25 млн рублей

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26 июня 2017, 17:55Культура
В Пензенской области на дома культуры направят почти 25 млн рублей
Из них 22,2 млн рублей - субсидии федерального, а 2,5 млн – регионального бюджетов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу (документ имеется в распоряжении редакции).
Учреждения культуры, получающие средства, разделены на две группы – в зависимости от целей, на которые будут потрачены деньги:
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях;
- ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях.
На укрепление материально-технической базы больше всего средств получат «Межпоселенческий центральный районный библиотечно-досуговый центр» Никольского района (1,8 млн рублей), Городищенский районный дом культуры (1,2 млн рублей), Библиотечно-культурный центр Спасского района (1 млн).
На ремонт больше всего субсидий планируют перечислить Богородскому поселенческому культурно-досуговому центру в Мокшанском районе (2,9 млн рублей), библиотечно-культурному центру Вадинского района (2,8 млн), межпоселенческому центральному районному Дому культуры Башмаковского района (2,5 млн).
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