В Пензенской области на безопасность школ выделено свыше 160 млн руб

На заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в правительстве Пензенской области, в центре внимания оказались образовательные учреждения, в частности, - школы. Обсуждались меры безопасности во время проведения Дня знаний и готовность к новому учебному году. В 2019-м 1 сентября выпадает на воскресенье. Принято решение не переносить дату празднования в связи с выходным днем.

К началу нового учебного года образовательные учреждения области готовы, за редким исключением. Приемка комиссией, которая проводилась с 15 июля по 15 августа, показала, что только на 49 объектах из тысячи с лишним пока не закончены ремонтные работы. Особое внимание проверяющие уделяли мерам антитеррористической безопасности.

«В настоящее время завершаются и окончены работы по монтажу систем охранного телевидения, видеонаблюдения, контроля управления доступом, охранной сигнализации и ворот, обеспечивающих жесткую фиксацию створок в закрытом положении», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На обеспечение антитеррористической безопасности в 2019 году выделены беспрецедентные средства - свыше 160 миллионов рублей. 65% - из областного бюджета, остальные - средства муниципалитетов. На заседании антитеррористической комиссии губернатор области Иван Белозерцев обратил внимание на отношение к обеспечению безопасности руководства образовательных учреждений.

«Сколько бы мы ни сделали, но если руководитель школы, заместители не будут проявлять бдительность, не организуют работу, не предусмотрят все возможные риски, мы не добьемся результата, на который надеемся», - отметил он.

В ближайшее время образовательным учреждениям вновь предстоит пройти проверку специально созданной комиссией, в составе которой будут представители силовых структур и МЧС. 17 августа вступает в силу 1006-е постановление правительства Российской Федерации, по которому всем государственным школам, средним специальным учебным заведениям и вузам должны будут присвоены особые категории. Члены комиссии оценят состояние образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности и определят степень угрозы совершения террористического акта.