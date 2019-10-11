В Пензенской области на 7,5% снизились цены на овощи

В частности, в сентябре стоимость лука снизилась на 35%, моркови – на 30%, картофеля – на 27,9%, капусты – на 19,7%, помидоров – на 17,8%, свеклы – на 8,7%, огурцов - на 6,5%.

При этом наблюдается рост цен на чеснок - 3,8%.

Цены на яблоки снизились на 16,9%, виноград – на 10,2%, бананы – на 9,7%. Дорожают апельсины - 29%, лимоны – 5,7%, груши – 4,1%.

Кроме того, зарегистрировано повышение цен на гречку - 10,4%, рис шлифованный – 4,3%, сельдь соленую – 3,9%, масло сливочное – 2,4%, яйца – 2,2%, консервы овощные – 1,6%, сообщает Пензастат.

В целом, индекс потребительских цен на товары и услуги по Пензенской области в сентябре по отношению к предыдущему месяцу составил 99,7%, пишет ИА «Пенза-Пресс».