В Пензенской области на 7,5% снизились цены на овощи

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11 октября 2019, 09:31Общество
В Пензенской области сезонное снижение цен плодоовощную продукцию составило 7,5%, сообщает орган госстатистики.
В частности, в сентябре стоимость лука снизилась на 35%, моркови – на 30%, картофеля – на 27,9%, капусты – на 19,7%, помидоров – на 17,8%, свеклы – на 8,7%, огурцов - на 6,5%.
При этом наблюдается рост цен на чеснок - 3,8%.
Цены на яблоки снизились на 16,9%, виноград – на 10,2%, бананы – на 9,7%. Дорожают апельсины - 29%, лимоны – 5,7%, груши – 4,1%.
Кроме того, зарегистрировано повышение цен на гречку - 10,4%, рис шлифованный – 4,3%, сельдь соленую – 3,9%, масло сливочное – 2,4%, яйца – 2,2%, консервы овощные – 1,6%, сообщает Пензастат.
В целом, индекс потребительских цен на товары и услуги по Пензенской области в сентябре по отношению к предыдущему месяцу составил 99,7%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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