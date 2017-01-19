19 января 2017, 17:02Общество В Пензенской области на 54% работающих «висит» кредит В Пензенской области растет доля заемщиков розничных кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Аналитики ОКБ оценили изменение доли охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам по состоянию на 1 декабря 2015 и 1 декабря 2016 годов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Оказалось, что в целом по России за 2016 год доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами выросла с 59% до 61%.

Больше всего заемщиков - в Республике Алтай, по состоянию на 1 декабря их доля составила 99% (в 2015 - 90%). Также высокие показатели отмечены в Курганской области (86%), Тыве (83%), Бурятии (81%) и Республике Коми (80%). Меньше всего заемщиков - в регионах Северного Кавказа: Ингушетии (17%), Дагестане (19%), Чечне (20%).

В Пензенской области в 2015 году закредитованными были 52% занятого населения, в 2016-м их доля выросла до 54%. Средний размер долга, наоборот, уменьшился – со 168 825 до 163 904 рублей.

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