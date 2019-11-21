В Пензенской области на 21% выросло производство мяса

Специалист сообщила, что за десять месяцев в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой в живом весе составило 289,6 тыс. т, молока – 144 тыс. т, яиц – 103,9 млн шт.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, производство мяса выросло на 55 тыс. т – это 21,5%, молока снизилось на 1,6 тыс. т, яиц – на 6,7 млн шт.

Надой на одну корову в крупных, средних, малых сельскохозяйственных организациях составил 6252 кг, что на 12,5% больше, чем в прошлом году, яйценоскость одной курицы-несушки - 200 яиц, что соответствует уровню 2018-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».