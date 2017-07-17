В Пензенской области на 123,8 млн руб. увеличили финансирование соцподержки

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17 июля 2017, 16:02Общество
За шесть месяцев 2017 года года 420 тысяч пензенцев отдельных категорий получили меры социальной поддержки в размере 2,8 млрд рублей.
Выплаты получили малообеспеченные и социально-уязвимые категории населения.
Так, 932,7 млн рублей направили на выплату пособий семьям, имеющим детей, 928,3 млн рублей предоставили региональным льготникам, 607,7 млн рублей направили на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в федеральный регистр льготников.
1 631,1 млн рублей (59% от общей суммы) являются средствами из бюджета Пензенской области.
«С начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили объем финансовой помощи отдельным категориям граждан на 123,8 млн рублей», - сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Выплаты своевременно и в полном объеме довели до получателей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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