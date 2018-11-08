В Пензенской области мужчину убило упавшим деревом

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 12 октября сельчанин в составе бригады валил лес. Он не предпринял необходимые меры для безопасного выполнения работ. Из-за этого два дерева рухнули на 54-летнего мужчину, который стоял рядом. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».