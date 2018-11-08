08 ноября 2018, 17:06Криминал

В Пензенской области мужчину убило упавшим деревом

Жителя Пачелмского района Пензенской области подозревают в причинении смерти по неосторожности мужчине.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 12 октября сельчанин в составе бригады валил лес. Он не предпринял необходимые меры для безопасного выполнения работ. Из-за этого два дерева рухнули на 54-летнего мужчину, который стоял рядом. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1270398/

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