В Пензенской области мужчину убили из-за ревности

События происходили в деревне Немчиновка 3 января. В одном из домов организовали посиделки, в процессе которых поссорились двое мужчин. Поводом для этого стала ревность. В итоге сельчанин взял нож и 15 раз ударил им оппонента.

4 января потерпевший скончался в пензенской больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В отношении 31-летнего жителя Колышлейского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство», его заключили под стражу. Известно, что раньше он привлекался за кражи.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».