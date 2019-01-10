В Пензенской области мужчину убили из-за ревности

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10 января 2019, 14:34Криминал
В Колышлейском районе Пензенской области убили 39-летнего мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело.
События происходили в деревне Немчиновка 3 января. В одном из домов организовали посиделки, в процессе которых поссорились двое мужчин. Поводом для этого стала ревность. В итоге сельчанин взял нож и 15 раз ударил им оппонента.
4 января потерпевший скончался в пензенской больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В отношении 31-летнего жителя Колышлейского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство», его заключили под стражу. Известно, что раньше он привлекался за кражи.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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