12 апреля 2018, 16:36Криминал

В Пензенской области мужчину подозревают в спаивании подростка

Жителя Пензенской области подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртного.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте мужчина более трех раз выпивал крепкий алкоголь в компании подростка.

Пензенца задержали, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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