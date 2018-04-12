В Пензенской области мужчину подозревают в спаивании подростка

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12 апреля 2018, 16:36Криминал
Жителя Пензенской области подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртного.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте мужчина более трех раз выпивал крепкий алкоголь в компании подростка.
Пензенца задержали, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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