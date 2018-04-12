В Пензенской области мужчину подозревают в спаивании подростка

Жителя Пензенской области подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртного.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте мужчина более трех раз выпивал крепкий алкоголь в компании подростка.

Пензенца задержали, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».