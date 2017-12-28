В Пензенской области мужчину осудили за истязание падчерицы

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28 декабря 2017, 17:59Криминал
На жителя Пензенской области возбудили уголовное дело за избиение ребенка.
По данным регионального СУ СКР, в октябре мужчина систематически избивал несовершеннолетнюю падчерицу, использую при этом ремень и электрический шнур. Кроме этого, он часто привязывал девочку к кровати, оставляя ее на долгое время без еды. Отчим пояснил, что он бил ребенка из-за того, что тот его не слушался.
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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